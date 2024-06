Periodista fue victima de la inseguridad en su casa de Carlos Paz

El viernes por la noche, la periodista Verónica Minardi fue víctima de un robo en su domicilio en el barrio El Fantasio de Carlos Paz. Mientras la familia no se encontraba en casa, varios ladrones ingresaron y se llevaron varios objetos de valor.

En diálogo con EL DIARIO, Minardi expresó: «El silencio no es bueno y el periodismo tiene que acompañar. Estoy muy enojada y tengo un reclamo como ciudadana, no como periodista. El viernes me fui a trabajar y quedó mi hija mayor de 22 años en casa. Aproximadamente a las 20:30, ella salió y dejó todo cerrado. Dos minutos después, como se ve en las cámaras de seguridad de la zona, un auto gris con dos personas llegó. Uno de ellos, con una gorra, ingresó muy tranquilo en la casa, mirando cómo entrar».

«Volvió con dos personas más, rompieron la reja y entraron por la ventana, llevándose el televisor y revolviendo todo. Fue un trabajo de inteligencia, lo cual nos deja vulnerables»; sostuvo Minardi.