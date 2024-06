Sabag Montiel: “Yo la quería matar a Cristina Kirchner”

Buenos Aires. Fernando Sabag Montiel dijo en el inicio del juicio oral por el intento de homicidio de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner que la clara intención era matarla y que su ex pareja, Brenda Uliarte, quería que eso ocurriera. “Yo la quería matar y ella quería que muera”, dijo Sabag Montiel al declarar en el proceso.

-¿El atentado en qué consistía?- le preguntó la fiscal Gabriela Baigún.

-Es claro, se contesta sola la pregunta- le contestó Sabag Montiel-: matar a Cristina.

La fiscal le repreguntó por el rol de Uliarte. “Yo la quería matar y ella quería que muera. Si bien en los chats decía que quería hacerlo, yo nunca le dije o le ordene a que lo haga. Nunca le di el arma para que lo haga. Ella quería ser más una espectadora del momento que una partícipe”, contestó. Y más adelante agregó: “Fue un acto en contra de mi voluntad porque en el momento que lo hago sentí que no lo quería hacer pero lo tenía que hacer”.

Previamente había explicado los motivos de por qué quiso atentar el 1 de septiembre de 2022 contra la entonces vicepresidenta. “Creo que es un acto de justicia y no fue un acto en el que traté de favorecerme económicamente. Tiene una connotación más profunda, más ética, y más comprometida con el bien social que otra cosa”, respondió.

Sobre el atentado Sabag dio detalles por primera vez. Contó que le apuntó a la cara y que estaba a 30 centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. “Gatillé una vez, no dos veces como se dijo. Y no le volví a dar recarga al arma porque fui interceptado. No tuve momento de salida o escape del plan. La distancia fue prudencial para tener un marco de poder llegar. Estaba a 30 centímetros”, relató ante el Tribunal Oral Federal 6 de Comodoro Py. “Solo era yo el que portaba el arma en el bolsillo de reverso de la campera. Una parte estaba en un bolsillo y el cargador lo tenía en otro. Brenda no tenía armas”, recordó.

Luego fue consultado por la Fiscalía sobre su detención. Sabag Montiel dijo no recordar mucho porque todo pasó muy rápido. “Esa iba a ser la primera vez que iba a matar a una persona. Todo pasa muy rápido, debe ser como un reflejo del cerebro que se desconecta. Cuando me agarran los manifestantes, los que me sacan son la gente seguridad de Cristina. Uno me propina un golpe que casi me saca el ojo. Y les decía `yo soy de ustedes`. lo dije para que no me peguen”, relató.

Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo son los tres acusados del intento de homicidio de Cristina Kirchner que comenzaron a ser juzgados hoy por el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego. El proceso comenzó con la lectura de la acusación y luego las partes hicieron distintos planteos. Tras eso llegó el momento de las indagatorias. El primero fue Sabag. Se sentó frente al tribunal. Fue en el mismo asiento en el que estuvo Cristina Kirchner cuando declaró como acusada en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.

Y dijo que iba a declarar. “Las bases o el incentivo por las cuales cometí el atentado no es para tener una posición en las antípodas del kirchnerismo o de estar en un sector contrario. Los fines tienen más un tinte personal que un fin que pueda beneficiar a algún sector político”, dijo sobre por qué atentó contra Cristina Kichner. Se definió como “apolítico” mientras que dijo que Uliarte era libertaria. Contó que con ella se conocían hace siete años y que un mes antes del atentado tuvieron una relación de “amigos con derechos”.

El fin personal son cuestiones de incomodidad con lo establecido. Respecto de la persona de Fernández de Kirchner no me gusta, es corrupta, roba, hace daños a la sociedad y demás cuestiones que ya son sabidas. No es necesario que sean aclaradas por mí porque cualquier persona siente lo mismo que yo, o la mayoría”, dijo y responsabilizó a la ex mandataria por la inflación: “Me sentí humillado de tener un buen pasar o ser vendedor de copitos”.

“Se me tildó de sicario, psicópata, de estar relacionado con el grupo Revolución Federal a quien no conozco, o que yo recibí dinero y de no tener en cuenta de una motivación personal y no de interés. Por intereses y no por valores me parece desestimarme o poner en un lugar a una persona en el cual no la tiene. Creo que es un acto de justicia y no fue un acto en el que traté de favorecerme económicamente. Tiene una connotación más profunda, más ética, y más comprometida con el bien social que otra cosa”, sostuvo sobre por qué quiso matar a Cristina Kirchner.

Sobre el rol de Uliarte en el atentado, ante la pregunta de Alejandro Cippola, abogado de la acusada, Sabag contestó: “Ella me escuchó, mis ideas, lo que quería hacer y a donde quería llegar. Y compartió conmigo pero ella no estaba tan segura de lo que yo podría hacer. Capaz que ella lo tomó como un juego de niños o una muestra de valentía para tratar de quedar bien con la gente y no como algo serio, algo profundo. Si bien eso la complicó de cierta manera tampoco hubo un freno para decir no hagamos esto porque podemos caer presos”. Luego dijo que su rol fue “acompañarme, nada más” y que lo motivaba a cometer el crimen. De hecho, la noche del atentado Uliarte fue con Sabag Montiel a la casa de Cristina Kirchner.

Respecto de Carrizo, Sabag dijo que lo conoció cuatro o cinco meses antes del atentado en una fiesta y que tuvieron una relación laboral que calificó de “breve, fugaz y corta”. Carrizo era dueño de la producción de copos de azúcar que vendía. “Solo tengo una relación laboral nadie trataría de hacer un conjunto o explicar mis ideas. A Carrizo jamas le conté lo que iba a hacer para preservarme a mí mismo”, dijo Sabag sobre el atentado sacándolo de la organización. Solo hizo referencia a que en los chats Carrizo hablaba de un arma que le había dado pero que nunca apareció.

Sí Sabag dijo que Carrizo y Uliarte recibieron plata. “Yo sé que ellos recibieron dinero para grabar la premeditación de dos o tres personas. Hicieron contra inteligencia para embarrar la cancha”, sostuvo sin profundizar.

Por su parte, José Manuel Uberia, uno de los abogados querellantes que representa a Cristina Kirchner, le preguntó a Sabag porqué en una parte de su declaración dijo que la justicia era responsable de su intento de matar a la ex presidenta: “Es culpa de la justicia que Belliboni (Nda: Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero) esté libre, que Cristina Kirchner esté libre. Que las cosas en este país no se hagan correctamente y tiene que venir en un don nadie a decir paren”.

El abogado le preguntó si se imaginó qué hubiese pasado si lograba matar a Cristina Kirchner. “Iba a haber una desestabilización, una temida guerra civil, un enojo grande de la sociedad”, contestó. Ubeira también le preguntó si estaba arrepentido: “Me sentiría más arrepentido si hubiera pasado tal vez”.

El juicio continuará el próximo miércoles con las indagatorias de Uliarte y Carrizo -cuyo abogado, Gastón Marano, adelantó que va a declarar- y eventualmente con los primeros testigos del caso.