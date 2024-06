Carlos Paz: Le prohibieron jugar al fútbol por no pagar la cuota alimentaria

La jueza de primera instancia de Carlos Paz, Viviana Rodríguez, dispuso que un hombre no pueda jugar más en la Unión Cordobesa del Fútbol Amateur por no pagar la cuota alimentaria de su hijo. Para la funcionaria judicial, el demandado incurrió en múltiples incumplimientos y su ex pareja no sabía cómo exigirle que cumpliera con sus obligaciones.

Tras numerosas demandas, no podrá volver al jugar al fútbol en los torneos y tampoco podrá ingresar a la sede de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur (UCFA), donde solía participar activamente.

El caso tiene gran importancia y no se trata de una medida arbitraria, sino que se tuvieron en consideración los ingresos del hombre, su capacidad laboral y la falta de voluntad para cumplir con su hijo.

La intención es presionarlo para que finalmente comience a enviar el dinero requerido y regularice su situación familiar ante la ley.