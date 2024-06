Carlos Paz: Denunció a un ex concejal por abuso y reclama justicia

En octubre del 2022, una joven de Carlos Paz denunció haber sido abusada sexualmente por un hombre, que en aquel entonces ocupaba una banca en el Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco. A casi dos años de la presentación realizada contra Ángelo Cornaglia, la familia exige justicia y que avance la investigación contra el dirigente del PRO.

Todo habría sucedido en la habitación de un hotel ubicado en la zona del Cu-Cú, donde el entonces concejal habría llevado a la joven, a quien conoció en conocido bar de la ciudad. De acuerdo a la denuncia, en todo momento la victima le habría manifestado que no quería estar ahí ni mantener relaciones sexuales con él.

La causa recayó en la Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz, a cargo del fiscal Ricardo Mazzuchi.

La madre de la denunciante dialogó con EL DIARIO y dijo que sufrieron amenazas y que, a mediados del año pasado, obtuvieron una medida de restricción para que el acusado no pudiera presentarse en su domicilio.

«Mi hija fue abusada por Ángelo Cornaglia y seguimos esperando una resolución. No se ha hecho nada, solamente le hicieron una pericia a mi hija en el mes de febrero y nunca nos dieron los resultados. A él nunca se lo llamó, no sabemos si está imputado y cambiamos de abogado para tratar de agilizar todo. Nos tocó la Fiscalía de Segundo Turno de Carlos Paz, pero nunca avanzó la causa y taparon todo. En San Francisco han ocurrido muchas cosas y tampoco se hizo nada, siempre lo taparon. Taparon la violencia que ejerció contra mujeres y hombres y me preguntó cómo es que la señora Patricia Bullrich se saca fotos con alguien así, creo que no saben a quién tienen al lado»; expresó la mujer.

«Estamos esperando si nos entregan las pericias y es lamentable tener que estar pasando por todo esto. Mi hija tiene depresión y ha tenido que gastar mucho dinero para sobrellevar esta situación y sigue estando mal. No entiendo qué clase de justicia tenemos en la Argentina, pido que la gente no me deje sola. Los que están en San Francisco, no se dan cuenta la clase de vecino que tienen. Les hablo con el corazón, siento que estamos solas y a nadie le importa nada. Necesito justicia por mi hija que está enferma y ya no sabemos qué más hacer»; completó.