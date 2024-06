Denuncian penalmente al intendente de San Isidro por aumento ilegal de tasas

El bloque de concejales Acción Vecinal San Isidro es Distinto presentó una denuncia penal contra el gobierno municipal conducido por el intendente Ramón Lanús debido a un nuevo aumento de tasas del 25% en mayo, aplicado de manera ilegal antes de la publicación del acto administrativo, realizada el 23 de mayo.

Este año el aumento de tasas llegó a cerca del 200% por lo que el bloque Acción Vecinal San Isidro es Distinto convocó a una sesión extraordinaria para realizar un pedido de informes al Ejecutivo por el aumento de tasas del 25% aplicado desde el 1° de mayo, cuando recién se publicó el acto administrativo el 23 de ese mes, por lo que se aplicó retroactivamente fuera de la ley.

El edil Juan Viaggio en declaraciones a la prensa cuestionó a los bloques legislativos por no bajar al recinto: “En la reunión de comisión, el secretario de Hacienda reconoció el ilícito ante todos los bloques, no se entiende por qué no se llegó un consenso para tratar este tema de cara a los vecinos”.

El concejal Walter Pérez agregó: “Después tenemos el tema de la mentira y la tergiversación. Vimos que en algunos medios el Municipio hizo trascender que esto afectaba solo a 200 personas. Les doy un dato objetivo: por día más de 200 personas, casi 300, hacen trámites en la oficina de registros de conducir. A cada persona que sacó el registro por primera vez le cobraron 4000 pesos de más. Saquen el cálculo por los 20 días que esto no fue regularizado”.

Los representantes de San Isidro sostienen que la tasa con el 25% de aumento es ilegal porque está excediendo las facultades que se le otorgaron al Ejecutivo para aumentar las tasas, que debían estar ligadas a la inflación. (NA)