Entraron a robar en una casa y se llevaron hasta la perra

Delincuentes desvalijaron una casa en Carlos Paz y se llevaron hasta la perra de la familia. El hecho ocurrió el martes pasado en una vivienda del barrio Santa Rita, trascendió que los ladrones se apoderaron de varias pertenencias y los damnificados piden ayuda para recuperar a su mascota.

Alejandra Peñaloza contó que había salido a trabajar en horas de la mañana y que cuando volvió a su hogar, descubrió que faltaba su perrita Lana. «Cuando llego, me encuentro con las luces apagadas de la galería y el portón un poco abierto. Entré a la casa pensando que mi hija podía estar adentro en una situación de peligro, encontré todo revuelto y faltaba Lana».

«Se llevaron televisores, celulares y algunas otras cosas. Las cosas no importante, queremos recuperar a Lana, que es parte de la familia. Hicimos la denuncia pero no pudimos dormir, tengo una sensación horrible y me da miedo pensar que pueda estar tirada por ahí o que la venderán»; añadió la mujer.

Lana es una perrita de raza bulldog francés, es blanca con manchas negras y tiene seis años de edad.

Por cualquier información, comunicarse al 3541-336987.