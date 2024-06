¿Qué dijo el hombre que encerró a su hija en el baúl del auto?

El remisero que condujo más de 200 kilómetros con su hija encerrada en el baúl de su auto, rompió el silencio y aseguró que debió tomar esa drástica medida por «necesidad». El hombre es oriundo de Santiago del Estero y dijo que le había surgido un viaje y que no tenía con quien dejar a la pequeña.

El hombre tiene 36 años, es oriundo de Ojo de Agua y fue interceptado en un control policial en Sinsacate. Iba a bordo de un Citroën Xsara junto a otros cuatro ocupantes y llevaba a la menor en la parte trasera del rodado.

En el caso, tomó intervención la Secretaría de la Niñez y Adolescencia (Senaf).

Juan es remisero, dialogó con Cadena 3 sobre lo sucedido y dijo: «Yo traía a mi nena así en el baúl, es una inconsciencia mía, pero a la vez tenía que traerla sí o sí a ella porque la operaron de una cirugía de peritonitis y estaba con dolores. Se le reventó el apéndice, estuvo el borde de la muerte ocho días luchando en el hospital, donde gracias a Dios la atendieron bien».

El hombre manifestó que se había comprometido a trasladar a unos pasajeros a Córdoba. «Dos tenían turno en el médico y otros dos venían a la provincia a trabajar. Me hacía falta la plata para poder volverme con mi hija. Si le pasaba algo acá y tenía que quedarme, me hacía falta plata y no la tenía en ese momento»; argumentó el padre.

En el mismo sentido, dijo que los pasajeros sabían de la presencia y del estado físico de la menor durante todo el trayecto.

«Soy consciente de las consecuencias, si hubiera ocurrido alguna desgracia. Toda la vida fui camionero, sé manejar, sé manejo defensivo y cómo proceder en la ruta. Manejé de chiquito, claro que me preocupé un poco por esto. Pero bueno, asumí el riesgo y acá estoy ahora dando la cara»; completó el hombre.