Caso Loan: pidieron la detención de Macarena, la hija de Laudelina

Macarena, hija de Laudelina, habló en un programa de la TV y señaló a un senador provincial como una de las personas que estaba presente en el auto cuando fueron a declarar a Corrientes Capital.

"Me siento desprotegida, tengo mucho miedo. Pedimos prefectura para que nos cuiden, ahora tenemos a la Policía Federal. No confío en ellos y me baso en la manera en la que me llevaron a declarar. Yo me sentí indefensa, no tuve el asesoramiento de nadie", comenzó la joven.

En ese sentido, precisó: "Nos cambiaron de vehículo en una estación de servicio, después en el trayecto a Corrientes Capital. Ahí subió una persona que quiero identificar, que se trata de un senador de Corrientes. Por fotos sé que es Diego Pellegrini. Estoy el 90% que es esa persona, pero necesito reconocerlo en persona. Al amenazarnos, nos dijeron que por nuestra seguridad nos iban a dar una casa. Manejaba el abogado, él era el acompañante y nosotras estábamos atrás".

"Tengo miedo por mí, por mis hermanos, por mi mamá. Es muy grave toda la situación", cerró.