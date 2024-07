Estafas por whatsapp: recomiendan no responder mensajes de ninguna entidad pública

A raíz de la gran cantidad de denuncias recibidas en los últimos días, los efectivos de la División Delitos Telemáticos recomiendan a los usuarios no responder los mensajes ni ingresar algún código que le soliciten.

En la mañana de este viernes, autoridades policiales a cargo de esta área remarcaron que se conocen dos tipos de modalidades de estafas a través de la aplicación de whatsapp, una se trata de los mensajes utilizando el nombre de entidades públicas como el Ministerio de Salud o Educación engañan a las personas para acceder a su cuenta y estafar a los contactos.

“Esta unidad especial está recibiendo una gran cantidad de denuncias con esta modalidad de estafa, donde todo inicia con un hackeo de whatsapp. A los usuarios le solicitan que proporcionen un código que les llega a ellos y al enviarlo los delincuentes logran obtener el whatsapp del usuario, de esta forma aprovechan y le piden dinero en efectivo a sus allegados. Es decir que los familiares y amigos de esta persona terminan siendo víctimas de los estafadores”, explicó el oficial principal More.

El otro tipo de engaño que utilizan es a través de una videollamada pidiendo que compartan la pantalla y robar los datos. Por eso es importante recordar a los usuarios de las aplicaciones que no deben compartir, ni brindar ningún tipo de información adicional cuando reciban un mensaje o un llamado de alguna entidad pública.

“Una de las medidas de las prevenciones y medida de seguridad que tiene esta aplicación es la verificación en dos pasos, tienen que entrar al icono de cuentas, solicitar y crear un pin para verificación. Es decir cuando estas personas quieran instalar el whatsapp se le va a solicitar una segunda clave que es única y solo la sabrá el usuario dueño de la aplicación. No deben responder ni pasar datos a nadie que finja ser de algún ministerio. Tampoco deben compartir pantalla durante una videollamada ya que de esa manera le están dando un acceso remoto de visualización al estafador, no hace falta compartir el código porque ellos pueden verlo directamente”, resaltó el jefe de la División Delitos Telemáticos, oficial principal, Bruno More.

Para realizar una denuncia por estafas de este tipo o sospecha de una modalidad similar debes dirigirte a las oficinas de esta Unidad Especial, que se encuentra ubicada en Junín 850 primer piso.