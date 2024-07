Caso Loan: la jueza imputó a todos los detenidos como coautores de sustracción

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo imputó a los siete detenidos por la desaparición del niño Loan Danilo Peña por el delito de sustracción de menores, en una jornada en la que se levantó el secreto de sumario.

Laudelina Peña, la tía política del menor, su pareja, Antonio Benítez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, el ex comisario Walter Maciel, Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez conocieron a través de una audiencia virtual por qué fueron acusados en la causa que investiga el extravío del pequeño de 5 años.

En este sentido, está previsto que Laudelina, quien se encuentra alojada en la cárcel de mujeres de Ezeiza, sea sometida a declaración indagatoria en las próximas horas, al tiempo que Caillava y Pérez harán lo propio el jueves, mientras que Maciel hablará ante la Justicia el viernes.

Además, Millapi, Ramírez y Benítez serán los últimos en prestar declaración el próximo lunes 22 de julio.

Burlando contó cuántos mensajes reciben tras dar a conocer la millonaria recompensa para encontrar a Loan

El actual abogado de la mamá de Loan, Fernando Burlando, habló sobre cuántos mensajes recibe desde que dio a conocer la millonaria recompensa y además que hay que investigar la muerte del colega Néstor Luque.

Fue hace días cuando Burlando subió un curioso video a redes sociales en el que ofreció una suma millonaria para encontrar a Loan. Con el paso de las horas se confirmó que son 50 mil dólares lo que se brinda para quien aporte datos certeros de dónde está el menor.

"Estamos recibiendo más de 2.000 mensajes por día de información y eso lo trasladamos a la Justicia porque eso hay que filtrarlos, procesarlos, seleccionar quién está mintiendo, quién está boludeando y quién dice la verdad", explicó.