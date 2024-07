Caso Loan Peña: desplazaron a la cúpula de la Policía de Corrientes

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, tomó la decisión de desplazar este jueves a la cúpula de la Policía provincial, a más de un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña. La decisión se tomó por las sospechas de encubrimiento que caen sobre el comisario Walter Maciel, detenido por su presunta responsabilidad en el secuestro del niño.

"Mediante los decretos n° 1840 y 1841, puse en funciones a Miguel Ángel Leguizamón como nuevo jefe de la Policía de Corrientes y a Walter Aceval como subjefe de la fuerza provincial", anunció Valdés en su cuenta de X.

Se trató del segundo cambio en la cúpula policial desde que desapareció Loan, que se produjo el 13 de junio pasado. Leguizamón reemplazó al comisario general Arnaldo Molina, quien había asumido luego del hecho. Además, la semana anterior Valdés echó al ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, y esta semana puso en su lugar a Alfredo Vallejos.

Por su parte, el intendente de Paso de los Libres, Martín "Tincho" Ascúa, pidió que la Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes se reúna en carácter de urgencia para pedir el desafuero del senador Diego Pellegrini tras haber sido involucrado como partícipe en la desaparición del menor Loan Danilo Peña.

Según informaron fuentes cercanas a Ascúa, el pedido se concretó luego de que Laudelina, la tía del pequeño, lo haya mencionado en su indagatoria frente a la jueza Cristina Penzo.

En la declaración, Laudelina señaló que su primer abogado le dio $50 mil para que instalara la hipótesis del accidente y la amenazó a ella y su hija irían a la cárcel. La mujer fue a hacer esa falsa declaración en la camioneta del senador Pellegrini, motivo por el cual ahora la Justicia lo citó para declarar como testigo.

Aun así, informaron que Pellegrini se niega a prestar tetsimonio por estar "amparado por sus fueros como legislador".

"Es fundamental garantizar la comparecencia ante el juzgado Federal del senador Diego Pellegrini implicado como testigo en la causa por la averiguación de la desaparición del menor. Por eso le pido a la Cámara de Senadores de la provincia que se reúnan de forma urgente a los efectos de tratar la cesación en su cargo de este senador involucrado", remarcó el intendente correntino.

Burlando confirmó que presentará la denuncia en Comodoro Py contra la provincia de Corrientes

El abogado de la familia de Loan, Fernando Burlando, confirmó que el próximo lunes presentarán con su equipo la denuncia en Comodoro Py contra la provincia de Corrientes por la desaparición del pequeño el pasado 13 de junio.

"Esto no va a quedar así. El lunes estará la denuncia en Comodoro Py. Esta investigación la tiene que tener alguien con espalda, convicción y energía. Además, no debe tener compromisos con nadie", sostuvo.

De acuerdo a lo manifestado por el propio defensor, acusará a la provincia por el delito de encubrimiento agravado al sostener que en la causa están involucrados senadores, gobernadores y funcionarios policiales.

"Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?", manifestó en alguna oportunidad Burlando. A su vez, el abogado manifestó se manipularon pruebas y que muchos actores importantes en la causa están ligadas al gobierno provincial.

"¿Se puede ser tan porquería de manipular pruebas y hablar insensiblemente como la han hecho? Son miserables. Esto no debe quedar solo en un comentario, es digno de investigarse. Estamos diciendo que la persona que inventa que hubo un accidente fue acompañada por un senador", expresó en diálogo con TN.