El desgarrador posteo del ex novio de la joven asesinada en Córdoba

El ex novio de Catalina Gutiérrez hizo un emotivo posteo en las redes sociales para despedir a la joven asesinada en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Lázaro Oliveda la recordó con las antiguas cartas de amor que se enviaban y se mostró consternado por el crimen cometido por Néstor Soto, el único detenido que tiene la causa.

El cuerpo sin vida de la estudiante de arquitectura e influencer fue encontrado el jueves pasado dentro de un auto en barrio Ampliación Kennedy, donde habría sido llevada por el femicida.

Tras conocerse el crimen, su ex novio escribió un sentido mensaje y mostró algunas de las fotos que tiene junto a Catalina. «Quería que fueras tan pero tan feliz. No puedo creerlo, no puedo»; se lamentó Lázaro, quien es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba.