Le pegaron por la espalda mientras pedía ayuda y lo tiraron por una escalera

Un video que se encuentra en manos de la justicia resulta clave para determinar cómo se produjo la salvaje agresión en el boliche «Khalama» de Villa Carlos Paz, donde resultó gravemente herido un adolescente de 16 años que permanece internado en el Hospital Sayago. El chico es oriundo de Malagueño y sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante la madrugada del domingo, tras haber sido empujado por las escaleras de acceso a la disco ubicada sobre la Avenida Estrada.

En las imágenes, puede ver que el menor recibe un golpe mientras se encontraba de espaldas y pedía una ambulancia para que asistiera a otra joven, a quien le habían reventado una botella en la cabeza.

Pero lejos de quedar allí, su agresor volvió a abalanzarse sobre él y le propinó una patada que lo hizo caer al vacío.

La secuencia fue grabada por otro de los presentes y se escucha a la víctima cuando dice: «Pedí una ambulancia», luego de presenciar la escena de violencia en medio de la madrugada. Acto seguido, le propinan un golpe seco en la nuca y queda colgando de la escalera. Mientras un amigo intenta agarrarlo de los pies y otra persona de campera roja intenta sostener al agresor, éste logra avanzar y rematarlo con una patada en los pies que lo hace terminar de caer de la baranda.

La mamá del menor, Silvina Sandivares, dijo a EL DIARIO: «Mi hijo fue al boliche con amigos y mi otro hijo más grande, que se fue antes del lugar porque tenía un compromiso temprano. Sabemos quien es el agresor, vive en barrio 1 de mayo, no es la primera vez que tienen diferencias entre ellos. Ya habían tenido problemas dentro de boliche y los sacaron. Le pedimos a la justicia que se tome una medida urgente porque se sabe quién es el agresor de mi hijo. Está el video y el boliche tiene que apresurar el tema de las cámaras, es lamentable que no cuenten con seguridad, que pase algo así y nadie haga nada. La baranda desde donde cae mi hijo no tiene ningún tipo de resguardo, no había policías y los patovicas estaban todos adentro».

Consultada sobre el estado de salud de su hijo, la mujer dijo: «Ayer estaba consciente y pudimos hablar. Tiene un golpe fuerte en la cabeza, le dieron 14 puntos y una fisura de cráneo con un hematoma que creció. Ayer empezó con vómitos, estamos a la espera de una resonancia y un posible traslado para una cirugía si hiciera falta».