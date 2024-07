Andrés Nara fue liberado tras 4 días detenido por violencia de género

Buenos Aires. Después de cuatro días detenido en la comisaría 1° de Tigre , Andrés Nara salió en libertad. El empresario está acusado de ejercer violencia de género contra su pareja, Alicia Barbasola. El personal policial constató lesiones en el cuello de la mujer, por lo que actuó de oficio y ordenó la detención del padre de Wanda y Zaira en la dependencia policial del municipio de Zona Norte.

Minutos antes del mediodía del martes, Alejandro Cipolla, representante legal de los dos implicados, había anunciado que su defendido dejaría en breve la comisaría. “Nos concedieron la excarcelación, en una o dos horas va a conseguir la libertad”, adelantó en diálogo con Desayuno Americano (América). Además, afirmó que a Nara se le impuso una “restricción perimetral de 300 metros hasta que se resuelva el incidente” y que la causa se elevó a juicio. “Yo no me opuse así finalizamos lo antes posible y esto en dos o tres semanas va a estar finalizado”.

Minutos antes de las 15 horas, finalmente Nara recuperó su libertad. Lo hizo de negro, vestido con un buzo con capucha y un chaleco, visiblemente de buen humor y fue abordado por los medios. “No puedo hablar, acá está el abogado, hablen con él”, dijo cuando lo consultaron sobre los hechos ocurridos con su esposa. “Una lástima”, repitió varias veces cuando le recordaron el motivo que lo llevó a su detención. Mientras caminaba rumbo al auto que lo llevaría a su nuevo destino y sin querer decir demasiado, dio por sentado que ya habló con su familia y cómo fueron los días en la comisaría. “Divino, lo pasás bomba”, dijo sarcástico.

“Hablé con las dos, hablé con ellas”, aseguró sobre la comunicación con Wanda y Zaira Nara. La mayor de sus hijas se encuentra de vacaciones de soltera en Brasil mientras que la modelo está haciendo lo mismo pero en la Isla de Capri.

Horas antes, desde la puerta de la comisaría, se había apersonado Barbasola como lo documentan las fotos de Teleshow, Cipolla señaló que, según lo acordado, la actriz seguirá viviendo en la casa que compartían, mientras que Nara residirá en otra propiedad que no quiso precisar la dirección. “El procedimiento se tiene que resolver dentro de los 60 días y es probable que termina con una suspensión de juicio a prueba y tomando algún curso en materia psicológica”, aventuró el abogado.

De acuerdo al testimonio del letrado, a Nara “se le imputan lesiones y amenazas, que son delitos de acción privada”. Además, recalcó que no fue Barbasola quien realizó la denuncia. “Aun así, sin la voluntad de la víctima, el fiscal puede continuar con la acción. Esto ocurre solo en Provincia de Buenos Aires”. En relación al suceso, aseguró que es falso que su defendida tenga lesiones en el cuello. “El médico le encuentra un hematoma ínfimo en el molar derecho, supuestamente debido al apoyo de él del puño en la cara. Ella dice que no le pegó”.

Por último, Cipolla destacó que, más allá de esta situación, Barbasola quiere estar con Nara. “A veces el Estado se apropia de los delitos, como si fuese el Estado la víctima. En este caso le provoca un prejuicio, porque ella está con picos de estrés porque lo quiere ver y no puede”, cerró. Un rato después, Alicia se retiró de la comisaría. Ante el abordaje de la prensa, “respeto su trabajo pero es imposible hablar. Yo no lo denuncie no estoy en condiciones de hablar”.