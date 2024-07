Otra joven fue salvajemente golpeada por una patota en Khalama

A medida que pasan las horas, se suman nuevos testimonios de la noche de violencia que se vivió durante los festejos por el Día del Amigo en un conocido boliche de Carlos Paz. Una joven de 18 años dialogó con EL DIARIO y contó que fue atacada salvajemente por una patota dentro del local bailable y en la calle, al tiempo que terminó en el Hospital Sayago.

Si bien se mantiene en reserva su identidad, trascendió que hizo una denuncia en la unidad judicial y presentó un video donde puede verse a un grupo personas que le propina golpes y patadas mientras estaba tirada en la calle.

«Yo fui con mis amigos y adentro me encontré con una chica con la que tengo una restricción. Son un grupo violento que siempre busca pelea y adentro del boliche hubo muchas peleas esa noche, había por todos lados y se lanzaban cosas por el aire. En un momento, algo les pega a ellos y pensaron que fui yo, ahí empezaron los primeros empujones. Con todo el descontrol que era, perdí a mis amigos y cuando los empecé a buscar, me atacaron. Mis amigos dicen que venían caminando adelante mío, que se dieron vuelta y me empezaron a pegar, la chica, una tía de ella y amigos. Eran unas cuatro chicas y alrededor de tres chicos, me daban piñas y patadas en la cabeza, la espalda, por todos lados»; relató la víctima.

«Algunos chicos intentaban sacarlos, pero no podían. Cuando me levantaron, me subieron a un auto y me trajeron a mi casa. Entré llorando y me desvanecí, un vecino me tuvo que llevar al hospital. Me desperté en el hospital con suero, un derrame en el ojo y mucho dolor de cabeza. Estuve desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde en el hospital. Y en la habitación donde estaba yo, estaba otra chica a quien le partieron una botella en la cabeza. Fue una noche de mucha violencia, en otra habitación estaba otra chica a quien habían golpeado adentro y me dijo que todo fue un descontrol, Vimos salir chicos con la nariz sangrando , se revoleaban cosas por todos lados y el boliche estaba completamente colapsado de gente»; relató la joven.

«Hicimos la denuncia correspondiente, no sé cuántas denuncias habrá. Me dijeron que había varias denuncias por golpes y robos, uno de mis amigos también fue golpeado en patota»; completó.