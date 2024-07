El sorpresivo hallazgo en la búsqueda de Loan Danilo Peña

Un sorpresivo hallazgo podría dar una vuelta a la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño que se encuentra desaparecido desde hace más de cuarenta días en Corrientes. Gendarmería Nacional allanó el cuartel de los bomberos de la localidad de 9 de Julio y encontró dos celulares que le pertenecen a Alicia Axson, la enfermera que atendió a María Victoria Caillava la noche que se perdió todo rastro del pequeño.

La mujer reconoció que ella los descartó y dijo: «Los tiré porque eran viejitos y estaban rotos».

La enfermera habita frente al cuartel y añadió: «No tengo nada que ocultar, que los periten tranquilos. Te aseguro que no los tiré para descartar pruebas. Me sorprende todo este operativo en la puerta de mi casa. Uno de los teléfonos tenían la pantalla rota, toda astillada. Para que mis sobrinos no se corten, porque ellos usan mis celulares, los tiré a la basura. El otro ya no andaba casi. Los puse en una bolsa transparente».

Durante una entrevista con El Trece, la mujer también descartó cualquier tipo de vinculo con la exfuncionaria, quien se encuentra detenida por la desaparición de Loan.