Condena a aseguradora que generó cargos no pedidos en una tarjeta de crédito

Un cliente de BBVA Seguros Argentina S.A. ha iniciado una demanda contra la empresa tras descubrir 72 transacciones no autorizadas en su tarjeta de crédito, realizadas a lo largo de un año. Estas transacciones, que aparecían en su resumen de cuenta, correspondían a un servicio que nunca había solicitado, lo que resultó en cargos indebidos.

En primera instancia, el Juzgado en lo Civil y Comercial de 37° Nominación de Córdoba falló a favor del demandante, ordenando a la empresa que devolviera el dinero cobrado de manera incorrecta y que pagara una compensación por daño moral. Sin embargo, ambas partes apelaron la decisión ante la Cámara en lo Civil y Comercial de 7° Nominación.

El tribunal de apelaciones respaldó completamente la demanda del cliente, aumentando el monto de la compensación y añadiendo intereses a la cantidad a devolver. Además, se ordenó que la sentencia fuera publicada.

Durante el juicio, se demostró que los seguros fueron activados sin el consentimiento del cliente y sin su firma. La empresa no pudo explicar cómo ni cuándo se habían contratado estos seguros. La Cámara criticó a BBVA Seguros por no cumplir con sus obligaciones y por no colaborar en resolver el problema de manera adecuada.

La Cámara también destacó que la empresa no había respondido de manera adecuada a las quejas del cliente y que su comportamiento fue abusivo. Por ello, decidió aplicar una multa significativa, equivalente al valor de seis canastas básicas según el Indec.

Originalmente, el juzgado de primera instancia había rechazado la publicación de la sentencia, pero la Cámara ordenó que se publicara tanto en el Boletín Judicial como en los medios digitales del Poder Judicial de Córdoba. Esto busca informar a la ciudadanía sobre las resoluciones judiciales y prevenir futuros abusos.

La Fiscalía de Cámara argumentó que la publicación de la sentencia no solo protege a los consumidores, sino que también influye en la conducta de las empresas, que podrían actuar con mayor responsabilidad para evitar la mala publicidad.