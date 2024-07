Padre desinteresado: rechazan visitas a una adolescente en Córdoba

El Juzgado de Familia de 2° Nominación de Córdoba decidió no establecer un régimen comunicacional entre una adolescente de 15 años y su padre, debido a la falta de interés mostrado por el progenitor en mantener contacto con su hija. La resolución subraya que la comunicación entre padre e hija requiere tanto del esfuerzo del hijo como del progenitor que no vive con él, algo que no se ha dado en este caso.

El padre de la joven nunca mostró interés en establecer un vínculo con ella, a pesar de los esfuerzos de su madre por facilitar este contacto. El tribunal, liderado por el juez Gabriel Tavip, concluyó que cualquier intento de imponer un régimen comunicacional sería infructuoso, dado el desinterés del padre. Además, el progenitor no presentó propuestas ni asistió a las audiencias relacionadas con la solicitud de su hija.

La resolución destacó que la adolescente debería buscar apoyo terapéutico para manejar el impacto emocional de esta situación familiar. El juez también hizo un fuerte reproche moral hacia el padre, quien deberá pagar las costas del juicio, los honorarios legales y, si la joven decide hacerlo, los gastos de terapia.

El tribunal tomó en cuenta el bienestar de la adolescente al tomar esta decisión. La representante complementaria, encargada de velar por los derechos de los menores, opinó que fijar un régimen comunicacional bajo estas condiciones podría ser perjudicial para el bienestar emocional de la joven. El juez reconoció la valentía de la adolescente al intentar acercarse a su padre y expresó palabras de apoyo hacia ella, resaltando su valor y fortaleza.

Esta decisión pone de relieve la importancia de la responsabilidad parental y el impacto que la indiferencia puede tener en la vida de los hijos.