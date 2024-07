La mejor noticia: volvió a su casa el joven golpeado en Carlos Paz

Tras haber permanecido internado por varios días en el Hospital Sayago, volvió a su hogar el adolescente de 16 años que sufrió una brutal golpiza en la puerta de un conocido boliche de Villa Carlos Paz. El menor recibió el alta médica luego de sufrir un traumatismo de cráneo, luego que otro joven lo arrojara al vacío desde una importante altura.

El hecho se registró el domingo pasado, en horas de la madrugada, tras los festejos por el Día del Amigo.

Durante más de una semana, el joven (oriundo de la localidad de Malagueño) permaneció internado en la terapia intensiva a causa de los golpes y las patadas que le propinaron.

La noticia fue confirmada por su madre a EL DIARIO, quien dijo: «La resonancia del día lunes dio que el hematoma no había crecido, aunque todavía no disminuyó. Tiene el alta hospitalaria, pero no clínica. Regresó a casa con un tratamiento por vía oral de anticonvulsivos y reposo absoluto. No puede hacer ninguna actividad.»