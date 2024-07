Justicia: ordenan supervisión para hermanos adolescentes acusados de delitos

El Juzgado de Competencia Múltiple de Corral de Bustos ordenó someter a una “guarda provisoria”, sin internación, a dos hermanos de 13 y 15 años acusados de cometer múltiples delitos contra la propiedad en esa comunidad. El juez Claudio Gómez determinó que esta vigilancia activa esté a cargo del Servicio Local de Protección de Derechos, que depende de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, con conocimiento de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf).

La medida cautelar “innominada” busca preservar o restaurar los derechos vulnerados de los adolescentes no punibles. Aunque continuarán viviendo con su madre, estarán sometidos a un “régimen de supervisión en territorio” por el plazo de tres meses, prorrogable por seis meses, a criterio del juzgado.

Durante ese período, los hermanos deberán cumplir una serie de condiciones: presentarse a las autoridades administrativas para informar sobre sus actividades y justificarlas; participar en programas o talleres formativos, laborales o culturales; asistir a programas de abordaje psicoeducativo; iniciar y continuar tratamientos específicos en salud a través de organismos que disponga el municipio.

En los fundamentos de la decisión, el juez Gómez tomó en consideración que, pese a las intervenciones previas, estos adolescentes continúan cometiendo hechos delictivos, consumen sustancias psicoactivas, no van a la escuela, no hacen tratamiento y no cuentan con un entorno familiar que les brinde contención.

El magistrado también señaló que, actualmente, los chicos se encuentran estigmatizados por ser ellos quienes cometen hechos delictivos a diario en la ciudad. También remarcó que esta situación los pone en peligro, ya que han despertado un “clamor popular” en la comunidad agobiada por los delitos atribuidos a estos hermanos.