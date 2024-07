Se hizo pasar por un pasajero, sacó un arma y se robó un taxi

Un delincuente se hizo pasar por un pasajero y asaltó a punta de pistola a un taxista, en un nuevo hecho de inseguridad registrado en la ciudad de Córdoba. El ladrón se llevó el auto, se montó un operativo cerrojo y se logró detenerlo.

El hecho ocurrió esta mañana alrededor de las 7 horas en el barrio Alto Alberdi.

El damnificado se llama Agustín y contó a El Doce: «Levanté un pasajero en avenida Colón y Cafferata y me hizo ir hasta calle Santa Ana al 4000. Con el auto en movimiento me pegó de atrás. Frené automáticamente y quedé reducido en un minuto porque con un arma uno no puede hacer nada. Se me metió entre los asientos, me sacó la llave a punta de pistola y me llevó el auto».

A partir del seguimiento que se hizo de las cámaras de seguridad, el delincuente fue interceptado, se recuperó el taxi y se dispuso su traslado hacia la comisaria N° 2 del barrio San Salvador.

«Gracias a Dios lo han encontrado rápidamente al auto. Se ve que me venían siguiendo por domo. Apenas me robaron crucé la Santa Ana y me acerqué a un móvil policial que me dijo que ya lo habían recuperado»; completó.