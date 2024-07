Santa Cruz: rescataron a obreros que habían quedado incomunicados en un container

Santa Cruz. En el marco del temporal de nieve que afecta a gran parte de la Patagonia, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia de Santa Cruz concretó este domingo un exitoso operativo de evacuación en helicóptero de los cuatro trabajadores que habían quedado varados cuando se encontraban camino a la Estancia Dos Lagunas – Las Salinas, a 198 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos.

El gobierno de Santa Cruz informó que el rescate se realizó ayer a las 10 de la mañana, en medio de una ola de frío polar con temperaturas bajo cero que provoca importantes complicaciones para circular por las rutas y los caminos rurales de la provincia.

Con la intervención de la Subsecretaría de Protección Civil y el Ministerio de Salud y Ambiente provinciales, junto a la colaboración de personal perteneciente al Ejército Argentino, Gaulo de María (62 años), Luis Alexandro Godoy (29), Juan Miranda (24) y Víctor Osvaldo López (22) fueron evacuados en un helicóptero de la fuerza militar.

Andrés Miranda, padre de uno de los hombres que se encontraban incomunicados dentro de un container, fue quien avisó a las autoridades por la falta de información acerca del estado de su familiar, en medio de la situación climática adversa que impedía la comunicación.

Frente a esta situación de emergencia, el COE de Santa Cruz activó inmediatamente un dispositivo de rescate.

Consumado el rescate, que demandó cerca de una hora y media, la aeronave regresó a Río Gallegos con los cuatro trabajadores a bordo.

“Este operativo se realizó porque hacía más de dos semanas que el señor Miranda no tenía comunicación con su hijo y también porque en el lugar no había calefacción”, expresó la subsecretaría de Protección Civil, Sandra Gordillo. Asimismo, explicó las razones por las cuales el auxilio no se pudo concretar vía terrestre: “Quisimos ingresar con las máquinas pero fue imposible porque había lugares hasta con un metro ochenta de altura de nieve”.

En cuanto al estado de salud de los trabajadores, Gordillo puntualizó que “dos de las personas estaban afectadas por el frío y en muy mal estado de salud”, y luego de ser rescatadas “fueron atendidas por personal de salud de manera inmediata”.

El temporal de nieve y frío polar que afecta a la provincia de Santa Cruz ya se cobró la vida de una persona. Luis Alberto Franulic Cepernic, de 80 años, fue hallado sin vida este sábado por la tarde al costado de la ruta provincial N°9, a unos 65 kilómetros de El Calafate.