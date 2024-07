"Esto es trata de personas", dijo el papá de Guadalupe Lucero sobre el caso Loan

Desde el primer día en el que trascendió la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña se recordó el caso de Guadalupe Lucero, la menor de cinco años que fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en San Luis. A casi un mes de no tener novedades sobre el pequeño en Corrientes, el papá de Guadalupe aseguró: “Esto es trata de personas”.

Tanto el caso de Loan como el de Lucero son similares porque tenían la misma edad cuando desaparecieron y hasta el momento las causas no tienen respuestas claras.

“Lamentablemente, están queriendo desviar la causa todo el tiempo. Ya tenían un punto fijo a donde iban a ir con Loan y después de lo que dijo Laudelina, de que había sido un accidente, bajó mucho la intensidad de la búsqueda”, manifestó el papá de Guadalupe.

A su vez, el hombre sostuvo que los investigadores “perdieron tiempo” en buscar pistas en la camioneta del matrimonio detenido cuando “iban bien”.

En diálogo con TN, el papá de la menor ratificó que la desaparición de Loan estaba planificada: "Es un nene y la verdad es doloroso porque uno es papá. Nosotros lo vivimos y te llega mucho más todavía”.

Al día siguiente de la desaparición de Loan, se cumplieron tres años sin tener noticias de Guadalupe y ante un reclamo constante, el hombre expresó: “No tenemos nada”.

“Si bien al principio se puso todo, pasaron tres años y bajó un montón la búsqueda, ahora solo buscan a raíz de las llamadas que les hacen”, lamentó.

“Puntualicé un montón de cosas con respecto a la búsqueda, pero no acceden a nada. Cuando voy discuto con la Federal. Si van a trabajar a raíz de una llamada, tengo que traer un investigador, pero ellos no me dan el visto bueno para nada, y si no me lo dan no puedo traer a nadie para trabajar en la causa. Supuestamente, porque ellos están haciendo las cosas bien y no quieren que nadie vaya a desviar la causa”, manifestó.