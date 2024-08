Escándalo: Denuncian a una diputada cordobesa de La Libertad Avanza

El bloque de diputados de La Libertad Avanza denunció a la cordobesa María Celeste Ponce por el cobro de supuestos «retornos» a sus asesores. El hecho provocó una fractura expuesta dentro del espacio libertario y trascendió que se presentará una denuncia para que tome intervención la justicia, al tiempo que se exige su renuncia.

Todo comenzó por una acusación que hizo Viviana Aguirre, diputada por la Provincia de Buenos Aires, quien aseguró: «Me llegó la información de uno de los asesores de ella, contándome que cobraba 700 mil pesos y Celeste Ponce le pide 500 mil pesos».

«Pasaron los meses y esta chica me vuelve a llamar, me contó que le seguían depositando cuando Ponce le dijo que la daban de baja. Me dijo ‘¿no será que ella habrá firmado por mí o se está quedando con mi dinero?. Nadie dice nada, es como que cubren. Martín Menem se desentendió del tema, habló de que no es corrupción, de que es algo normal»; sostuvo la denunciante.

Al principio, se especuló con que el dinero fuese para el armado de La Libertad Avanza, aunque luego se detectó que los fondos irían a manos de la diputada cordobesa. Por esta razón es que se hará una presentación judicial y se pide la renuncia a su banca.