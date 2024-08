Carlos Paz: chocó a un estudiante y se dio a la fuga

Villa Carlos Paz. El pasado jueves, un menor de 12 años de edad, fue atropellado por un conductor que luego se dio a la fuga en Av. San Martin de Villa Carlos Paz. Sufrió fracturas en uno de sus brazos, había sido diagnosticado hace dos semanas de una enfermedad en sus rodillas y ahora la familia deberá afrontar ambos tratamientos.

El hecho sucedió cuando el menor se dirigía al establecimiento educativo René Favaloro en horas del mediodía, donde cursa sus estudios. Venía cruzando la avenida cuando el vehículo avanzó, según testigos, con el semáforo en rojo y lo golpeó, dándose luego a la fuga.

Según lo que pudo averiguar EL DIARIO, en las últimas horas del sábado, personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía Departamental Punilla, a través del seguimiento por el centro de monitoreo logró identificar al conductor, oriundo de la localidad de Estancia Vieja, y procedió al secuestro del vehículo.

La madre del menor, Gabriela Agüero, habló con EL DIARIO y dijo: "Me llamó una vecina que sintió el golpe y se dio cuenta que era mi hijo. Nosotros hicimos la denuncia, este tipo hizo abandono de persona, dándose a la fuga. Yo llegué al accidente y me dijeron que mi hijo estaba bien, que me lo lleve a mi casa. A las dos horas lo tuve que llevar al hospital porque no podía mover el brazo y me dicen que tenía una fractura. El lunes tengo que ir a Córdoba para que me digan si va tener que ir a quirófano. No fue bien atendido, tenía raspones por todos lados y no fue llevado al hospital en el momento".

"Esta persona chocó a mi hijo y se dio a la fuga, mañana va matar a alguien y se va dar a la fuga dejando a alguien en un cajón. Mi hijo hace dos semanas fue diagnosticado con una enfermedad, tiene desprendimiento de cartílagos en ambas rodillas. Ahora debo posponer su tratamiento, ya que no sabemos qué gastos vamos a tener si lo operan, su tratamiento tiene un costo de 80 mil pesos y estábamos haciendo una rifa por eso".

"Quiero resaltar el apoyo y contención del director del colegio Pablo Angulo, que apenas se enteró salió corriendo al accidente y me tranquilizó cuando llegué, estando pendiente de todo lo que pasaba y eso no lo hacen todos. Es una zona donde debería haber más inspectores de tránsito, para controlar el tráfico".