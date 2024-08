Fabiola Yáñez amplió la denuncia que hizo contra Alberto Fernández

A través de un escrito que presentó ante el consulado argentino en Madrid (España), Fabiola Yáñez amplió su declaración contra el ex presidente Alberto Fernández y lo acusó por lesiones graves y abuso de autoridad. En el texto, la ex primera dama sostuvo que fue obligada a abortar y describió las conductas violentas del ex presidente.

Según puntualizó, el hecho se produjo en el año 2016, cuando quedó embarazada poco tiempo después de haberse mudado con Fernández al barrio porteño de Puerto Madero.

De acuerdo a su testimonio, sintió «desprecio y rechazo» de parte de quien era su pareja cuando le comunicó que iban a ser padres. En ese sentido, dijo que el ex mandatario la hostigaba por considerar que la llegada del bebé era muy prematura.

«Hay que resolverlo, tenés que abortar»; le habría manifestado.