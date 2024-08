Liberaron a los rugbiers franceses detenidos por abuso sexual

La Fiscalía Adjunta en lo Penal a cargo de Gonzalo Nazar ordenó la liberación de los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou, denunciados por el delito de abuso sexual agravado en la ciudad de Mendoza.

Este lunes, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza comunicó la decisión del fiscal Nazar de liberar a los rugbiers franceses denunciados por el delito de abuso sexual agravado en la provincia cuyana.

El fiscal alegó que no hay elementos de convicción suficientes para requerir la prisión preventiva de los jugadores y, además, también sostiene que hay contradicciones en el relato de la víctima.

En paralelo a esta determinación dada desde la Justicia de Mendoza, el fiscal Nazar informó que aún no podrán salir del país y, por el momento, no podrán retornar a Francia. Además, también sostuvo que se mantengan las medidas de coerción como la retención de los pasaportes y la prohibición de contacto, por cualquier medio, con la denunciante.

Los mensajes que se viralizaron

La decisión del fiscal Nazar se dio luego de la viralización de audios que la víctima le envió a una amiga luego del encuentro con los dos deportistas franceses.

Este acontecimiento en donde cuenta todo lo sucedido, se dio a conocer días después de que haya ido a declarar ante la justicia. En tanto, esta serie de mensajes ya fueron aportados a la investigación del caso, la cual está a cargo de Cecilia Bignert, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de la provincia.

Una de las notas de voz fue grabada durante la madrugada, cuando la joven recién se acababa de ir con Oscar Jégou y Hugo Araudou, del seleccionado francés. El resto de los intercambios son de la mañana siguiente, cuando ella ya había regresado a su hogar luego de haber pasado la noche en el hotel donde se hospedaban los dos integrantes detenidos.

En los mensajes de voz detalló: “Me fui con un rugbier de afuera, estoy en su hotel así que no cuentes conmigo, ¿si?”

Luego en otro de los audios dijo: “Loca, gracias por el aguante, por todo. Conocí a un rugbier francés altísimo, el chabón re lindo y llegué a mi casa a las 9 am. O sea, te debo la vida, me hiciste el aguante de dejarme acá en mi casa. Siempre la misma historia, una vez que salgo, aproveché”.

Después de algunas horas, la denunciante tomó noción de todas las lesiones y lastimaduras que tenía su cuerpo, las cuales se las adjudicó a los deportistas con los que había pernoctado. Según su relato, las heridas y los dolores fueron de tal magnitud que tuvo que tomarse un analgésico para calmarlos.

Agregó: “Me cagó a palos, me agarró del cachete, me dejó machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguños en la espalda, no sabes, tremendo. Son muy culiados boluda, me hizo mierda el chabón”.

En el último audio aseguró: “Tengo un ojo morado, gorda, me tuve que tomar un diclofenac porque me hicieron mierda. La mandíbula la tengo toda moretoneada”.

Según un informe médico, se detallaron varias lesiones en diferentes partes del cuerpo como en sus pechos, glúteos y piernas, además de cinco escoriaciones en el omóplato izquierdo.

El hecho se dio en la madrugada del sábado 7 de julio cuando la mujer denunció que fue abusada en una habitación del hotel Diplomatic, por parte de dos integrantes de la Federación de Rugby de Francia (FRF), quienes habían llegado a Mendoza para disputar un partido contra Los Pumas.