Murió una joven psicóloga argentina al ser atropellada por un auto en Barcelona

Una joven psicóloga de nacionalidad argentina murió tras ser atropellada por un automovilista en Barcelona, donde residía desde pequeña, y su familia pide justicia.

Según se conoció en las últimas horas, el accidente fatal se produjo el pasado 23 de julio, a las 19.30, en las afueras de la ciudad española y tuvo como víctima a Julieta Koen Arnaldo.

La joven, nacida en la localidad bonaerense de Don Torcuato, salía de un gimnasio de la localidad de Stiges y cruzaba una ruta, cuando fue atropellada por un auto Audi A4, que sus familiares y allegados aseguran que circulaba a gran velocidad.

"Cuando estaba por cruzar la carretera, que une a Sitges con el municipio de San Pedro de Ribas, un auto a más velocidad de la permitida la impactó. Mi hija dio dos vueltas", relató Pablo Koen, el padre de la chica, al portal de La Nación.

El hombre de 74 años, que conducía el Audi, fue interceptado en el momento por un motociclista y actualmente permanecía libre.

El hombre se comunicó con sus hijos, que residen a uno 200 metros del lugar del accidente, uno de los cuales se dio cuenta de la gravedad de lo ocurrido.

Una enfermera, que pasaba en otro auto, le dio las primeras atenciones a la joven, que se encontraba muy grave.

Fue trasladada después a un hospital, donde, a las 24 horas, se determinó que Julieta tenía muerte cerebral. Los padres, actualmente separados, decidieron donar los órganos tras algunas deliberaciones.

El conductor no sufrió por el momento medida alguna: no fue incautada su licencia, ni su auto Audi A4. "Ni siquiera tuvo la dignidad de comunicarse conmigo para ofrecerme las correspondientes condolencias. No sé ni cómo se llama. Y yo no suelo ser rencoroso. Pero no pienso perdonarlo nunca", sostuvo Pablo.