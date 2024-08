Niegan a un hombre la posibilidad de adoptar a la hija de su esposa

El Juzgado de Familia de 2° Nominación de Córdoba rechazó la solicitud de un hombre que quería adoptar a la hija adolescente de su esposa. El hombre ha vivido con la joven desde que tenía tres años, pero el juez Gabriel Tavip explicó que para aceptar una adopción, no solo se considera la convivencia y el vínculo afectivo, sino también otros requisitos que aseguren que el solicitante pueda cumplir adecuadamente con los deberes de la paternidad.

Aunque el juez reconoció que la adolescente había mostrado cariño hacia el esposo de su madre, señaló que el hombre no cumplía con los requisitos necesarios para la adopción. Durante el proceso, se descubrió que no había demostrado un buen compromiso con sus propios hijos biológicos, especialmente por no cumplir con la obligación de mantenerlos.

El juez se cuestionó si era apropiado permitir que alguien que no ha demostrado ser un buen padre para sus propios hijos pudiera adoptar. Los informes técnicos confirmaron que el hombre había mostrado una actitud inestable en su rol paterno, lo que afectó emocionalmente a sus hijos.

El juez concluyó que permitir la adopción no sería en el mejor interés de la adolescente, ya que el hombre no ha demostrado ser adecuado para asumir la responsabilidad de un padre.

¿Qué es la adopción por integración?

La adopción por integración tiene como objetivo fortalecer los vínculos legales dentro de una familia en la que el niño o adolescente ya está incluido como hijo del conviviente o cónyuge del progenitor. No se trata de eliminar o restringir vínculos existentes, sino de ampliarlos y dar reconocimiento legal al rol de quien ejerce funciones parentales en la práctica.