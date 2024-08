Encerraron y asaltaron a dos jubiladas en Playas de Oro

Villa Carlos Paz. Dos jubiladas de 74 y 80 años de edad, del barrio Playas de Oro de Villa Carlos Paz, vivieron una tarde de terror cuando dos delincuentes ingresaron a su vivienda, las encerraron en una habitación, se llevaron todo lo que encontraron y escaparon al percatarse de que un vecino podría estar armado fuera de la vivienda.

Todo sucedió alrededor de las 19:30 horas en calle Madrid, cuando ambas jubiladas volvían de hacer compras y fueron sorprendidas por dos sujetos que las bajaron del auto, les pidieron dinero y al decirles que no tenían, las obligaron a ingresar a la vivienda. Los delincuentes vestían ropa negra y estaban a cara descubierta. Las llevaron a una habitación, las tiraron sobre una cama y les dijeron que se quedaran en silencio. Se llevaron dinero, documentación, celulares y otras pertenencias.

Una joven vecina logró ver el momento en que los delincuentes saltaron la tapia para ingresar al patio de la casa y dio aviso a sus padres, quienes estaban a unas tres cuadras del lugar. Inmediatamente, intentaron comunicarse con ellas por llamadas, al no recibir respuestas salieron corriendo hacia la vivienda, mientras realizaban la llamada a la Policía.

El hombre llegó, buscó un rifle de aire comprimido que tenía guardado y les gritó desde la vereda: "Salí y te vuelo la cabeza". En ese momento los delincuentes emprendieron la huida por el fondo de la vivienda. La Policía llegó unos minutos más tarde, pero no logró atraparlos.

Los vecinos se mostraron muy enojados por la inseguridad en la zona y aseguraron que es "tierra de nadie". La vecina que atendió y se encargó de contener a las dos mujeres luego del hecho expresó a este medio: "Aquí falta mucho control, los chicos salen a las 19 horas del Club Independiente y no hay iluminación. El balneario es libre para hacer picadas de motos y autos. Viene cualquiera a vender de afuera, nadie los conoce y te mira todo el barrio. En esta cuadra vive en su gran mayoría gente grande. El centro vecinal no actúa, no hacen reuniones y no escuchan a los vecinos".