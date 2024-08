El emotivo posteo de la hermana de Catalina con una foto en Carlos Paz

Un mes se cumplió del femicidio de Catalina Gutiérrez, la joven influencer que fue asesinada por un compañero de facultad el pasado 17 de julio en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Su hermana, Lucía, le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales, donde compartió una foto de ambas en la costanera de Villa Carlos Paz y se comprometió a buscar justicia.

«Ya un mes Catu. No entiendo nada. Aún duele muchísimo. Sé que me va a dolerme toda la vida. Aún pienso por qué tuvo que pasarte esto a vos. No puedo aceptarlo. Te busco todos los días. Te necesito Te llevo conmigo en cada cosa que hago», escribió en su cuenta de Instagram, ilustrada con un hermoso atardecer a orillas del lago San Roque.

El cuerpo sin vida de Catalina fue encontrado hace un mes en el interior de su auto, un Renault Clio que estaba estacionado en barrio Ampliación Kennedy y mostraba indicios de un incendio.

El asesino no era otro que un amigo suyo, Néstor Soto, quien permanece detenido en la cárcel de Bouwer. Durante su indagatoria, el joven de 21 años (oriundo de Bariloche) confesó haber sido el responsable del crimen y está acusado por homicidio calificado por alevosía y por mediar violencia de género.

«Prometo luchar por vos toda mi vida. Donde sea que estés, solo pido que estés en paz. Te amo y vamos a estar juntas para toda la vida mi cómplice y compinche»; le aseguró Lucía a su hermana.