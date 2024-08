Durante el 2023, el 19 % de víctimas fatales de Córdoba fueron peatones

Como cada 17 de agosto, en el marco del Día Mundial del Peatón, la Municipalidad de Córdoba explicó que según el Reporte de Mortalidad Vial de la ciudad de Córdoba 2023, realizado en conjunto con Vital Strategies, socio de la Iniciativa Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Global (BIGRS), el 74 % de las víctimas fatales, correspondieron a motociclistas (50 %), peatones (19 %) y ciclistas (5 %), siendo el fallecimiento de peatones es el que más incremento porcentual tuvo en el período 2021 – 2023.

En 2023 en la ciudad fallecieron entre 6 y 8 personas por mes por siniestros viales en promedio y el mayor en cantidad de víctimas fatales por esta causa en los últimos 3 años: 93 de 138 personas fallecidas.

En ese marco, Florencia Barrionuevo, subsecretaria de Conectividad Urbana y Educación Vial, remarcó:”Todas las personas somos peatones en algún momento del día, es decir, caminamos por las calles de nuestra ciudad, de allí que sea fundamental que todos respetemos las normas de tránsito, tanto para cuidarnos a nosotros mismos como para cuidar a otros”.

“Circular por las calles, un espacio compartido, es una responsabilidad de todos. Como peatones, debemos ser conscientes que cruzar la calle en espacios no habilitados o hacerlo mirando el celular, son conductas de alto riesgo que pueden resultar en un siniestro con derivaciones en lesiones graves o incluso la muerte. Y como conductores, también hay acciones que ponen en riesgo a otros usuarios de las calles, como no reducir la velocidad al doblar en las esquinas o no ceder el paso a los peatones cuando intentan cruzar”, añadió.

“Hay que entender que no respetar las normas de tránsito y conducir a alta velocidad puede traer consecuencias graves para la vida de las personas que conducen y que transitan por la calle. Si todos realizamos nuestro aporte y respetamos las normas de tránsito, ya no se perderán vidas por intentar cruzar la calle”

Peatones, usuarios vulnerables

Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por la vía pública y quienes empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o a las personas con movilidad reducida que circulan al paso con una silla de ruedas con motor o sin él.

Los peatones son considerados uno de los “usuarios vulnerables de las vías” dado el alto riesgo de sufrir lesiones graves y la muerte frente a un siniestro vial.

“Al no tener una estructura que los proteja, los peatones están más expuestos a sufrir grandes daños en caso de un siniestro vial. Es muy importante resaltar que es responsabilidad de todos evitar la ocurrencia de siniestros viales: al caminar por las calles debemos prestar atención a nuestro entorno, respetando las normas de tránsito y respetando a ese otro que convive con nosotros en el espacio público” afirmó Paula Marchesini, ingeniera especialista en seguridad vial y coordinadora de Infraestructura Córdoba de la BIGRS.

“Como conductores de vehículos a motor, es crucial recordar que tanto los peatones como los ciclistas son igual de importantes en el entorno vial.”, concluyó.