La ex pareja del acusado reveló un dato clave tras la desaparición de Anahí

La ex pareja de Santiago Campos Matos, el hombre acusado por el femicidio de Anahí Bulnes, aseguró que el hombre apareció herido luego la desaparición de la docente. La mujer prestó declaración en el juicio y aportó detalles sobre la personalidad del padre de sus dos hijas, a quien calificó como una persona «violenta psicológicamente».

Natalia Rodríguez es médica y mantuvo una relación durante quince años con el detenido.

La mujer reconoció que se enteró del crimen por los medios y que, para aquel entonces, casi no tenía vínculo con Campos Matos. Lo cierto es que mantuvo un encuentro algunos días después cuando el hombre se presentó para que ella pudiera revisarle una herida que tenía en una de sus manos, algo que le llamó la atención.

«Días después de la desaparición de la chica, tenía una lesión en la mano. Más o menos el 20 de diciembre fue a mi casa para arreglar con quién iban a pasar las nenas Navidad porque yo a veces hago guardias y me dijo que le viera la mano. Parecía una lesión punzante, me había preguntado si estaba infectada o no y le pregunté qué le había pasado. Me dijo que lo habían intentado asaltar y se defendió. Quise revisarlo y me dijo que no, no se dejó. Dijo que le habían pegado en la espalda pero no dejó que lo revisara»; sostuvo la doctora.

Su testimonio también permitió conocer que la relación entre ambos estuvo marcada por hechos de celos, violencia y crisis económica. Rodríguez no dudó en calificar a Campos Matos como «un chico complicado», reveló que consumía marihuana y tenía problemas para dormir. En ese sentido, expresó: «No era muy amigable, era más bien retraído y no tenía muchos amigos».

Por aquel entonces, él soñaba con ser cocino y llegó incluso a hacer un curso en una conocida escuela de gastronomía. Si bien alcanzó a trabajar un tiempo en establecimientos de la capital cordobesa, cuando nacieron sus hijas abandonó el trabajo y se dedicó a las tareas del hogar. «Había momentos en los que estaba todo muy bien y había momentos en los que se armaba el caos capaz que por alguna tontera»: puntualizó la ex pareja del acusado.

«No estaba de acuerdo en algo conmigo y ya se enojaba y era temperamental. Reaccionaba mal pero nunca nos golpeó ni me pegó, era como violento psicológicamente. Reclamaba cosas o decía cosas que no estaban en mi poder explicarle, por ejemplo casualmente si un compañero me llevaba al trabajo me decía que yo tenía algo con mi compañero. Así hasta que pasaba el momento, pedía perdón y hacía todo el tiempo ese tipo de situaciones, yo no me daba cuenta»; añadió.

En referencia a la conducta del hombre, Rodríguez también recordó que Campos Matos solía dibujar «estrellas de cinco puntas» y que en alguna ocasión, había cocinado un lechón y había guardado la cabeza en un estante.