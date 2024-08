En el marco del caso en el que se investiga al expresidente Alberto Fernández por presunta violencia de género contra Fabiola Yañez, un tema clave en la recolección de las pruebas tuvo un revés, ya que la Justicia no podría acceder a las grabaciones de lo que ocurría en la Quinta de Olivos durante el gobierno anterior.

Recientemente, la fiscalía que investiga la denuncia de la ex primera dama hizo pedido al Gobierno de un informe que incluye diversos temas, como por ejemplo los videos de las cámaras de seguridad de los últimos dos años de la quinta de Olivos, del chalet principal y de la casa de huéspedes, donde Yáñez contó que vivió el último año de gobierno, tras la separación de hecho con Fernández.

No están las imágenes de las cámaras de seguridad de Olivos de la gestión de Alberto Fernández

Sin embargo, esas imágenes ya no están disponibles. La época de la que se pide el video, las cámaras de seguridad no tenían almacenamiento mayor a 35 días, de manera que se volvían a grabar los archivos una vez que el sistema ya no tenía más capacidad.

El fiscal también solicitó que se informe la nómina del personal doméstico de Olivos; los datos del personal que acompañó a la entonces primera dama durante un viaje a Misiones en julio de 2021; el registro de ingresos y constancias de atención médica en el predio, entre otras cosas.

Los pedidos al Gobierno fueron dispuestos por el fiscal la semana pasada, cuando imputó formalmente al expresidente por los delitos de "lesiones graves, doblemente agravadas" y por "amenazas coactivas", por los golpes que Yáñez relató que él le propinó.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado esta mañana que la Justicia solicitó al Gobierno información de los movimientos en la Quinta de Olivos entre el 2019 y el 2023, en el marco de la causa que investiga al expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra la ex Primera Dama Fabiola Yáñez.

En la habitual conferencia de prensa, el funcionario especificó: "La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, en el marco de la causa por violencia de género que involucra al expresidente, el profesor Fernández, causa 2539/2024 ha requerido al Gobierno Nacional diferentes datos, los cuales efectivamente van a ser aportados".