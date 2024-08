Era su primer día de trabajo como chofer y le robaron el auto

Un joven de 28 años denunció que fue emboscado por delincuentes que le robaron su auto en la ciudad de Córdoba, en lo que era su primer día como chofer de una app de viajes. El damnificado relató que fue víctima de un «ataque piraña» perpetrado por menores de edad, quienes lo habían convocado al barrio Yapeyú.

El conductor ofrecía sus servicios en la plataforma Didi, aseguró que está devastado y que perdió su camioneta Volkswagen Suran.

El joven es oriundo de La Pampa y vive en la capital cordobesa junto a su pareja, aunque reconoció que hay sectores de la ciudad que todavía no conoce. «Era mi primer día trabajando en esta aplicación para hacer un ingreso extra, para poder progresar. Llegué a buscar el viaje, había un adolescente de 13 años y parecía todo normal. Cuando abro la puerta para que ingrese, lo primero que hace es querer manotear la llave del vehículo, inmediatamente me abrieron la puerta seis menores más que no los había visto»; relató.

«Me empezaron a golpear en la cara, a arrebatar el celular y las llaves amenazándome para que se los dé porque sino me iban a disparar. Alcanzaron a arrojarme del vehículo y una vez que lo hicieron se dieron a la fuga con el auto»; completó.