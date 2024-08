VIDEO: Cómo se encuentra la familia intoxicada en Colinas

Cuatro niños y un hombre fueron internados esta madrugada en el Hospital Sayago de Carlos Paz, tras haber sufrido una intoxicación con monóxido de carbono. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio Colinas, presuntamente a causa de un desperfecto en un calefón, luego que el padre y sus hijos terminaran de bañarse.

Tanto el adulto como los menores permanecen en observación y se les está suministrado oxígeno.

La madre de los niños, quien no se encontraba en la casa, contó: «Nosotros nos bañamos de noche para acostarnos a dormir. Aparentemente, quedó el calefón prendido, no tenía buena ventilación y el monóxido hizo que se intoxicaran. Nunca nos pasó algo así, hace 13 años que vivimos ahí y nunca nos había pasado esto. Ahora los tienen que terminar de desintoxicar, pero están bien. Tenemos que esperar unos días y ver que no tengan secuelas neurológicas.

El jefe de pediatría del nosocomio local, el doctor Andrés Grangetto dijo a EL DIARIO: «Ingresaron cuatro menores con diagnóstico de intoxicación con monóxido de carbono. Se encontraban en su casa y presentaron síntomas como náuseas, cefalea y vómitos. Su padre sufría los mismos síntomas y una vez que ingresaron, se les realizaron análisis de laboratorio, placas y electrocardiogramas, los cuales fueron todos normales. Se comenzó con el tratamiento de oxigenoterapia y se los diagnosticó con una intoxicación moderada con monóxido de carbono. Van a quedar internados en el día de hoy, pero están estables».

«Los padres se dieron cuenta de la situación porque el menor de sus hijos empieza con movimientos que parecían una convulsión, estaba desorientado y mareado. Cuando miran a los demás niños, ven que estaban todos iguales. El padre dio alerta a la policía y se los retiró del lugar. Es lógico que haya sido el niño más pequeño quien empezó con los síntomas, ya que a menor masa muscular es mayor la posibilidad de intoxicación. Estamos en invierno y la Intoxicación es bastante frecuente. El monóxido es un toxico sin olor, decimos que es silencioso, por lo que siempre se deben ventilar las casas»; completó.