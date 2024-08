Realizaron una marcha por Loan en Plaza de Mayo

Familiares de Loan Danilo Peña se movilizaron durante la tarde de este viernes a Plaza de Mayo en reclamo por la aparición con vida del niño de 5 años, quien es buscado intensamente desde que no se supo más sobre su paradero hace más de dos meses en la localidad correntina de 9 de Julio.

José Peña, uno de los hermanos del menor, participaba junto a vecinos porteños y otros provenientes del Conurbano y del Interior que viajaron especialmente para acompañarlo en la manifestación.

Muchos de ellos se acercaron hasta el lugar para abrazar y darle un mensaje de contención a José. Además, algunas personas concurrieron con carteles que decían: "Loan es el hijo de todos", "Todos somos Loan" y "Devuelvan a Loan".

En este sentido, el hermano de Loan confirmó a la prensa que el abogado Fernando Burlando seguirá representando a la familia en la causa, al tiempo que aseguró sobre Mariano Peña: "Hay que preguntarle a él por qué tiene otro patrocinante".

"No lo vamos a dejar de buscar a Loan", afirmó José en medio del cariño de la gente y dijo que "falta un argentino".

Otras pancartas apuntaban contra el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien finalmente no será querellante en la causa tras el rechazo de la Cámara Federal. "Fuera Valdés cómplice", rezaba una los reclamos de los presentes.

Mientras tanto, continúan detenidos la tía de Loan, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, Mónica Millapi y el ex comisario Walter Maciel.

Todos ellos siguen imputados por la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño desaparecido desde el 13 de junio en 9 de Julio. (NA)