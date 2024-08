Causa contra Alberto Fernández: declara el exjefe de la Residencia de Olivos

Daniel Rodríguez, exjefe de la Quinta Presidencial durante el mandato de Alberto Fernández, declara este lunes en el caso de presunta violencia de género ejercida por el ex presidente a su ex mujer Fabiola Yañez.

Rodríguez se presentará en Comodoro Py ante el juez Julián Ercolini, debido a la estrecha relación personal y profesional que lo vincula con el ex mandatario, motivo por el cual la Justicia supone que podría tener conocimiento del vínculo que había entre ambos implicados durante el periodo 2019 – 2023.

Durante sus funciones en Olivos, no utilizó (ni lo hace actualmente) redes sociales ni tampoco tuvo contacto con la prensa; su relación con Fernández proviene desde la presidencia de Néstor Kirchner dado que ambos pertenecían al Peronismo.

Rodríguez fue bombero de la Policía Federal; trabajó como custodio de Fernández cuando era jefe de Gabinete de Kirchner y luego pasó a ser su chofer personal, cadete y secretario hasta, finalmente, llegar a estar a cargo de la residencia de Olivos.

Según indicó semanas atrás el diario La Nación, el entonces intendente del predio de Olivos presenció e intervino en al menos en una oportunidad en las peleas entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez: se zambulló entre el entonces Presidente y la ex Primera Dama, los separó y se llevó a Fernández lejos de allí en un carrito de golf. No habría sido la primera vez y habría actuado como el intermediario entre ambos cuando no se hablaban.

Rodríguez ya fue mencionado en la causa por la Fiesta de Olivos porque fue el encargado de confeccionar permisos truchos para circular, con el logo de Presidencia y su firma. Al menos tres de los participantes de aquella reunión circularon con ese papel, que no tenía ninguna validez legal. Una de ellas era Sofía Pacchi, una de sus mejores amigas de Fabiola Yañez hasta el escándalo. “Certifico que xxx cumple sus funciones como secretario de la primera dama Fabiola Yañez. La presente se extiende al solo efecto de garantizar su libre circulación hasta el día 17 de julio de 2020?, era el texto del permiso. La Justicia nunca lo investigó.

Semanas atrás, el ex presidente de la Nación sostuvo, y hasta el momento no se retractó, que está “siendo acusado” de algo que “no hizo” y que “nunca ha golpeado” a Yañez ni a “ninguna mujer”.