La última palabra de Diego Concha: ¿Qué dijo sobre Luana Ludueña?

Antes de conocer la sentencia en su contra, Diego Concha pronunció la última palabra en el juicio por el homicidio y abuso sexual de Luana Ludueña. El ex director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba pidió que se establezca qué ocurrió en la vida de la joven bombero durante el tiempo que él permaneció detenido.

La fiscalía pidió 20 años de prisión, mientras que la querella solicitó perpetua. Concha se defendió, aduciendo que es «una persona de bien» y que nunca perteneció al «círculo rojo».

«Que Jesucristo ilumine al jurado popular, que hayan podido ver cómo fue evolucionando, qué pasó en el transcurso de casi 60 días desde que estuve detenido en la vida de Luana. He sido calumniado, conozco muy bien las perspectivas de género como padre y abuelo»; sostuvo el ex funcionario, quien desmintió que para entrar a trabajar al ETAC las mujeres tuvieron que tener algún contacto o alguna relación sexual.

«Soy un bendecido de haber llegado a un estamento del Estado, no fui puesto a dedo sino por mi capacidad y profesionalismo que le puse a las cosas, no le debo nada a la política ni la política me debe nada a mí. Se dijo que pertenecía a un círculo rojo de poder. Mi única misión era informarle al político que en ese momento me acompañara qué estaba pasando y explicarle de qué se trataba la emergencia. Si hubiera tenido tanto poder cómo no hice entrar a la madre de mis hijos, que es empleada domestica, que limpia casas. Soy una persona sencilla, humilde y trabajadora, no tengo casa en un country, no ando en un Q5, me costó mucho comprar una camioneta, peso por peso, después de 22 años de trabajo en el Estado y 7 de empleado municipal en Carlos Paz»; expresó.

Diego Concha está acusado de la muerte de Luana Ludueña, la joven de 26 años que se suicidó en enero de 2022.