Comenzó el juicio contra el ex juez que fue denunciado en Carlos Paz

El juicio contra el ex juez Francisco Martín Flores, quien fuera acusado de violencia de género por su ex pareja en la ciudad de Carlos Paz, comenzó esta mañana en la Cámara 12a. del Crimen de Córdoba. El ex magistrado fue destituido por unanimidad por el Jury, está denunciado como presunto autor del delitos de privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves calificadas, abuso sexual con acceso carnal y amenazas calificadas.

Flores era titular del Juzgado Civil y Comercial de 27° Nominación y se lo acusa de haber ejercido violencia verbal, psicológica, económica y física.

Su ex pareja (A.E) tiene 39 años y denunció que decidió ponerle fin al calvario que estaba viviendo con el padre de sus hijos. La investigación comenzó en el año 2018 y estuvo a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, titular de la Fiscalía de Tercer Turno de Carlos Paz. Todo se destapó cuando el matrimonio se estaba separando en medio de un contexto de violencia.

La denunciante recurrió al Polo de la Mujer y contó que los hechos venían sucediéndose desde el 2012.

Flores fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento por presunta comisión de delito y mal desempeño. En el primer caso, para despejarlo de fueros que impidan su juzgamiento en la justicia ordinaria y en el segundo, porque el tribunal consideró que carecía de las condiciones de idoneidad para ejercer la magistratura.