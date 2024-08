Denuncian robo y vandalismo en el centro vecinal de Colinas

El centro vecinal de barrio Colinas denunció hechos de vandalismo ocurridos en las últimas horas y un robo. Las autoridades realizaron la denuncia en la unidad judicial y advierten por los ataques en la zona oeste de Carlos Paz.

La sede había sido inaugurada hace apenas algunas semanas, luego de un gran esfuerzo por parte de la comisión y los vecinos.

«Lo que pasó en nuestra institución nos generó mucha impotencia, lloramos de bronca porque pasamos muchas horas trabajando gratis, por el amor al vecinalismo. Creemos que con pequeñas acciones, podemos hacer mucho, siempre estamos pensando en el futuro de nuestras familias, de sus familias, de cada vecino»; expresaron desde la entidad barrial.

«Colinas no esta ajena a la falta de seguridad que golpea la ciudad. Se tomaron la molestia de romper la cerradura del pilar, bajar las térmicas, dejar la sede a oscuras y dar vuelta los reflectores. Forzaron la puerta, doblaron los barrotes de una ventana y abrieron la otra. No se llevaron nada porque recién estamos arrancando, no hay cosas de valor, pero nos dejaron con gastos. Pedimos nos acompañen, si ven movimientos raros llamen a la policía o la comisión»; completaron.