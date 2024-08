Detuvieron en Corrientes a Germán Kiczka, el diputado acusado de pedofilia

Corrientes. El diputado Germán Kiczka fue detenido este miércoles por la noche en la localidad de Loreto, Corrientes y se trabaja en su traslado a Misiones. El ex funcionario tenía pedido internacional dado que se especulaba que podría encontrarse en España, Paraguay o Brasil.

A partir de un allanamiento en la casa del padre de Kiczka, se detectó material pornográfico que involucra a niños, niñas y adolescentes. Se trata de 600 archivos en diversos dispositivos electrónicos con contenido de pedofilia, zoofilia con niños y adolescentes e incesto. También se secuestraron revistas y juguetes sexuales que serían propiedad del hermano del legislador de Activar, también acusado penalmente, que se encuentra prófugo.

Después de su desafuero la Policía fue a detenerlo y no lograron ubicarlo. Si bien no había salidas registradas con un pasaporte legal, se emitió un alerta roja para dar con su paradero. Finalmente, fue detenido en la provincia de Corrientes.

La detención se produjo en un lugar de residencia transitoria y efectivos policiales se encuentran en plena investigación del caso. “Actualmente se están haciendo las diligencias y tramites del caso entre las autoridades policiales y judiciales”, informaron.

Días atrás y antes de que se votara su desafuero, las sospechas de una fuga a un país limítrofe se incrementaron debido a que se conocieron audios de Kiczka pidiendo una habitación en un hotel de la ciudad de Iguazú, cercana a la Triple Frontera con Paraguay y Brasil.

En los audios obtenidos, se escucha a Kiczka, representante del partido Activar y colaborador cercano de Pedro Puerta, hijo del exgobernador y expresidente Ramón Puerta, pidiendo con urgencia una habitación económica en el centro de Iguazú. Según registró Infobae, Kiczka expresó en uno de los mensajes: “Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría unos pares de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida”.

Los detalles aportados por la empleada del hotel y los audios interceptados son componentes significativos en la investigación que sigue vinculando a Kiczka con presuntos delitos relacionados con material de abuso sexual infantil, una acusación de alta gravedad que ha provocado un escándalo en el ámbito político provincial y nacional.