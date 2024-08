¿Qué dijo Marley sobre la denuncia de corrupción de menores?

El conductor Alejandro Wiebe, más conocido como «Marley», rompió el silencio y se pronunció sobre la denuncia de corrupción de menores que fue presentada en su contra. La acusación fue realizada por un hombre de 45 años (actualmente radicado en Miami, Estados Unidos) con quien mantuvo una relación hace 25 años atrás.

«Yo quiero que salga la verdad, es todo mentira, tengo las pruebas para refutarlo»; sostuvo en una entrevista televisiva.

«Lo conozco, fue hace 25 años, los dos éramos mayores de edad, éramos grandes, él estaba estudiando en la facultad y tengo pruebas. Lo que pasó fue un vínculo que fue muy sano y muy lindo durante dos o tres años. Él se mudó a Estados Unidos en el año 2002, yo lo acompañé un montón de veces. Él se casó, yo conocí al marido, íbamos a cenar y tuvimos muy buen vínculo (…) un día me llama y me dice que la mamá estaba muy mal en Argentina y que no la podía atender la obra social, yo intercedí para que la atendieran y así fue y él super emocionado y agradecido (…) El vínculo era perfecto»; manifestó el conductor.

Siempre acorde a su relato, en el año 2022, el hombre se comunicó con él para pedirle ayuda porque «estaba lleno de deudas» y en un momento económico complicado. «Me pide una cifra gigante de dólares para que lo ayudara, yo no estaba en un momento de soltura y le dije que no podía ayudarlo. No le cayó muy bien eso y la relación se enfrío y el año pasado de repente aparece con exigencias y amenazas. Me extorsionó, tengo todas las pruebas grabadas y presentadas con escribano para presentar en la justicia»; completó Marley.