Durante las últimas horas, se conoció el mensaje que Sofía Pacchi le mostró a Fabiola Yañez y derivó en el escándalo por violencia de género que involucra al ex presidente Alberto Fernández. Así se desprende de la declaración completa que la ex primera dama realizó hace dos semanas en Madrid (España) y donde reconoció haber encontrado fotos y videos grabados en un vuelo privado en el avión presidencial.

A mediados del 2021, Pacchi (la modelo que trabajaba como asesora en Olivos) le ensenó los mensajes íntimos que le enviaba Fernández y eso marcó el quiebre en la relación entre Yañez y el entonces presidente.

«Pero te digo que anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad que estaba coaccionando a una conocida mía para que se acueste con él. Y ella me mostró los mensajes. ¡Y cuando se lo dije me quiso ahorcar! Estamos todos locos»; dice el chat que Yañez le envió a María Cantero, la secretaria del ex presidente.

«Él se pone a gritar porque las cuestiones eran así, cuando yo iba y le decía algo se ponía de una manera a gritar encima mío como loco y a decir cualquier cosa y siempre todo era mentira. Como yo digo ‘esto lo acabo de ver en un teléfono’, se puso tan furioso que me agarró del cuello»; relató la ex primera dama.

Fabiola también contó, con lujo de detalles, el momento en que descubrió el contenido del celular que solía utilizar su hijo Francisco. Según dijo, sucedió arriba del helicóptero presidencial, cuando volvían de la residencia de Chapadmalal con su madre y el pequeño. «Cuando íbamos a despegar el nene estaba un poco inquieto así que le abrimos el teléfono. El nene estaba con mi mamá sentada al lado y se le abrió el teléfono y el empezó a mirar. Mi mamá agarra el teléfono y me dice ‘Fabiola qué es esto’. Yo lo miro y veo a una mujer desnuda en una ventana, foto que esa mujer le había enviado a un chat al señor Fernández. Cuando veo eso empiezo a mirar y encuentro otras cosas, como videos, chats, etc»; aseguró.

En la misma declaración, ventiló que en el dispositivo aparecieron más mujeres desnudas y otros materiales que integran la causa.