Buscan desesperadamente a un joven que desapareció en Carlos Paz

Un joven de 26 años de edad desapareció sin dejar rastros en las últimas horas y es intensamente buscado en la ciudad de Villa Carlos Paz. Se llama Lucas Ratell, habita con su familia en el barrio 400 Viviendas y abandonó su hogar el sábado pasado en horas de la madrugada.

La familia está desesperada por encontrarlo y reconoció que dejó su celular en la casa.

Se solicita ayuda para tratar de dar con su paradero y se radicó una denuncia en la unidad judicial.

«Fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia y no queda lugar dónde buscarlo. Vivimos en Las 400 Viviendas y lo fuimos a buscar por todos lados, los amigos de él no saben donde ésta y nadie lo ha visto. Su celular quedó en la casa, no se lo llevó y no sabemos qué más hacer. Pedimos que nos ayuden a encontrarlo, por favor»; contó su madre a EL DIARIO.

Quienes tengan datos para aportar, podrán comunicarse con la sede policial más cercana.