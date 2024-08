Drogaron y asaltaron al actor chileno Gonzalo Valenzuela

Chile. Gonzalo Valenzuela vivió una de las noches más difíciles cuando el viernes pasado sufrió un robo de una manera inusual, en Chile. Según contó el actor al noticiero T13, de su país, todo comenzó cuando fue a pasar un momento agradable con amigos y su mujer en un bar del barrio Vitacura, en Santiago. Su esposa se retiró unos minutos antes que él del establecimiento y se llevó sin querer su teléfono celular, por lo que el artista debió pedir un auto por medio de una aplicación para que lo llevara a su casa. Al darse cuenta que no tenía su teléfono para solicitar el servicio, en el lugar le ofrecieron ayudarlo y hacerlo por él.

De pronto, no recordó nada de lo que ocurrió después y solo pudo relatar que se encontró adentro de un taxi cuando el chofer le dijo: “¿Por qué estás llorando?”. En ese instante, Valenzuela detalló: “Fue como un flashazo, ese es el recuerdo que tengo, me preguntó eso y me ofreció agua”. El actor denunció que él cree que ya lo habían drogado antes de salir del local y que en el trayecto el agua que le ofreció el supuesto taxista terminó por borrar su memoria. “Me pidió la tarjeta de crédito, y tuve que poner la clave, pero no funcionaba, y él me dijo: ‘A ver, prestamela que yo la meto por abajo’ , y ahí me hizo el cambio con otra tarjeta y cachó la clave. Como no funcionaba yo le dije: ‘paro acá que hay un cajero automático’, me bajé y cuando me bajo, el auto se va”.

En ese momento, Gonzalo se dio cuenta que tenía la tarjeta de otra persona, y no sabe cómo llegó bien a su casa. Al día siguiente, confirmó que le habían robado 400 mil pesos chilenos, que sería un equivalente aproximado a 420 dólares estadounidenses.

“No sabía dónde estaba, hasta que llegué caminando hasta casa, no me acuerdo de nada más, parece que estaba cerca”, relató con preocupación por lo sucedido. Según el informe periodístico del noticiero chileno, hubo varias personas más que denunciaron exactamente el mismo hecho unos días atrás. Más adelante, el propio local emitió un comunicado en el que anunció medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, el establecimiento aclaró que “no podemos hacernos cargo de un problema de seguridad en la vía pública, esto es facultad de la Municipalidad y de Carabineros”.

El actor concluyó la entrevista que concedió con un mensaje a la comunidad. “Cuídense mucho, y la verdad es que ojalá que se pueda encontrar a esta gente, que es tan peligrosa. ¡Basta!”, dijo visiblemente disgustado.