¿Qué dijo Diego Concha en el juicio por la muerte de Luana Ludueña?

Hoy se realizó la primera audiencia del juicio por el femicidio y abusos sexual de Luana Ludueña, la joven bombero que denunció penalmente al entonces director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, Diego Concha. El ex funcionario volvió a defender su inocencia en la Cámara Tercera del Crimen y dijo que mantuvieron un encuentro «de común acuerdo» y que nunca tuvo la facultad para hacer ingresar personal al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

El proceso se desarrolla en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 3° Nominación de la ciudad de Córdoba, integrada por los vocales Ángeles Palacio, Gustavo Ispani y Leandro Quijada

Concha se encuentra imputado de homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en ocasión de sus funciones, desarrollado en un contexto de violencia de género, y coacción.

El ex funcionario declaró en la primera audiencia y defendió su versión de un encuentro consentido con Luana. En ese sentido, se referenció una conversación de WhatsApp donde Concha y Luana pactaron un encuentro. «Yo me encuentro con una persona con la que decidimos de común acuerdo juntarnos, ir a un lugar, después esa persona no se sintió cómoda yo fui caballero en decirle ‘te llevo, no hay ningún problema, acá no pasó nada, vos no viniste por la fuerza, yo tampoco. Nos vamos»; expresó Concha.

El juicio continuará mañana martes con la declaración de los padres de Luana y la expareja de Concha, quien lo denunció por violencia de género en una causa que motivó la detención del bombero desde noviembre de 2021.