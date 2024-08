Declaró la madre de Luana Ludueña y leyó la carta de despedida

En la segunda audiencia del juicio contra Diego Concha por el femicidio de Luana Ludueña, la madre de la joven bombero leyó la última carta que escribió su hija y relató el calvario que atravesó desde el 14 de noviembre de 2021 hasta el día de su muerte. Cristina Caminos declaró en la en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 3° Nominación de la ciudad de Córdoba.

La mujer brindó detalles de la situación registrada en el hotel alojamiento ubicado en Malagueño.

Según expresó, su hija repetía que no quería «vivir más» y comenzó a mostrar severos cambios en su actitud. Cristina reconoció que Luana había acordado verse con Concha para ingresar al Etac y que desconocía las intenciones del ex director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, quien la habría abusado sexualmente.

«Tengo ganas de irme por ahí y ahorcarme, quiero mi vida de antes y eso no va a pasar (...) Me decía que tenía vergüenza y para no volver, renunció a Bomberos, que era la pasión de su vida. En la madrugada del 20 de enero, fui a su habitación. No quería mirarme. Le hablé mucho y le dije que todos estábamos con ella; sobre la mesa de luz había cartas»; relató la mujer.

«Me dijo ´andate, no quiero más ayuda´; me rechazó pero no me fui. Le pedí por favor que se quedara conmigo y ella me abrazó tan fuerte como nunca lo había hecho; me dijo ´perdoname, no puedo más´; fue la última vez que la abracé»; soltó Cristina, quien siguió: «Agarré las cartas y salí, no podía asimilar que hiciera algo así porque era una chica muy decidida y vital».

Según su testimonio, desde que hizo la denuncia penal hasta la fecha en la que tomó la determinación de quitarse la vida, Luana tuvo dos intentos de suicidio. En ese sentido, de acuerdo a la declaración de Caminos, cuando estaba internada en una clínica, se le haría presentado Emiliano Conti, un bombero de Pilar y miembro del Etac, con quien ella había mantenido una relación y que le habría exigido que cambie o retire la denuncia contra Diego Concha.

Pero además, involucró a funcionarios del gobierno como el secretario de Gestión de Riesgo de la Provincia de Córdoba, Claudio Vignetta, a quien responsabilizó de intentar ocultar lo ocurrido.

El momento más duro de la declaración llegó cuando la mujer leyó la carta de despedida de su hija. En el texto, Luana indicaba que si fallaba en su intento de suicidio, la internaran, pedía disculpas por su decisión y suplicaba: «No lo dejen solo a mi papá». Asimismo, le pedía a la fiscal Jorgelina Gómez que llegara hasta las últimas consecuencias para hacer justicia.