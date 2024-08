La ex primera dama, Fabiola Yáñez, denunció a Alberto Fernández por violencia de género. La ex esposa de quien fuera presidente de la Argentina hizo un videollamada ante el juez Julián Ercolini desde Madrid (España) y ratificó que sufrió maltrato físico y psicológico de parte del ex mandatario.

Asimismo, habría ratificado su voluntad de aportar fotos, videos y audios de los presuntos hechos ocurridos cuando convivían en la Quinta de Olivos, durante los años de pandemia.

Pese a que en un primer momento, había dicho que no iniciaría acciones legales, lo cierto es que decidió avanzar con la causa y solicitó además una medida de restricción para Fernández.

De acuerdo a una investigación publicada por el diario Clarín, habría fotos de la ex primera dama con un ojo y parte del maxilar superior hinchado y otra con lesiones en las costillas y la axila.

También trascendió que habría chats en poder de la justicia y audios donde Yáñez reconoce que Alberto la había golpeado, aún cuando ella estaba embazada del hijo que tienen en común.