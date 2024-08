Rompió el silencio la mujer que había desaparecido con sus hijos

La mujer que se encuentra detenida por haber desaparecido con sus hijos en el Valle de Traslasierra, decidió romper el silencio y dijo que que le dictaron la prisión domiciliaria «por intentar resguardarlos».

Constanza Taricco habló en exclusiva con El Doce y se refirió al conflicto internacional desatado cuando huyó con los niños, de 9 y 6 años, quienes debían ser restituidos a su padre en Alemania.

Taricco tiene 33 años y escapó de la ciudad de Nono y cortó todo tipo de comunicación durante una semana, luego de que la justicia dictaminara que los niños debían irse con el padre biológico de uno de ellos.

Por disposición de la fiscal Analía Gallaratto, ha sido privada de su libertad y se encuentra alojada en la casa de su padre en la ciudad de Córdoba junto a sus hijos y con custodio policial.

La mujer defendió su inocencia y dijo ante las cámaras: «Estoy con prisión domiciliaria por haber resguardado a mis hijos de una sentencia de restitución internacional que inició el año pasado. Mi ex pareja y padre de mi hijo más pequeño alegó que la residencia habitual era en Alemania y no en Argentina o en Bolivia donde es realmente».

«Me desesperé entré en pánico y me refugié. No planifiqué nada. Simplemente busqué un refugio con todas las comodidades porque lo más importante son los niños. Se los iban a llevar con la Policía a la 1 de la mañana, me los iban a arrancar y en 48 horas iban a estar subidos a un avión y no los iba a ver nunca más»; soltó.

Según expresó, la justicia no tuvo en consideración una serie de solicitudes que hizo a favor de los niños.

«Yo pido la nulidad de la sentencia y que estas cosas se aborden de otra forma por que hay niños y ellos merecen tener una vida normal donde puedan volver a su casa y a su escuela. Si no me dejan salir de la Argentina por lo menos que me dejen seguir una vida normal acá»; reconoció la mujer.